Lukaswerk Braunschweig: Suchthilfe geht trotz Corona weiter

Die Corona-Krise kann Menschen mit Sucht ganz besonders belasten – vor allem dann, wenn ihre Therapie aufgrund der Kontaktverbote nicht mehr wie gewohnt fortgeführt werden kann. Die Suchthilfe-Einrichtungen der Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH standen kürzlich vor der Frage, wie es mit den Patienten der Fachambulanzen und Tageskliniken an sechs Standorten in unserer Region weitergehen soll.

„Das war eine schwierige Situation“, sagt Angelika Kahl, Leiterin der Braunschweiger Fachambulanz. Einerseits habe man den 22 Patienten nicht mehr zumuten können, täglich zum Teil mit dem Bus aus angrenzenden Landkreisen herzukommen und eine Ansteckung zu riskieren. Andererseits hätten die Patienten aber deutlich gemacht, dass sie den Kontakt zu Therapeuten, Ärzten und zur Gruppe brauchen – zu Hause sei die Gefahr hoch, rückfällig zu werden. Was tun? „Wir haben innerhalb von zwei Tagen unser Konzept umgeschrieben und die Angebote der Tagesklinik nach Hause verlegt.“ Alles geht also telefonisch und online weiter. Im Notsituationen sind aber auch jetzt direkte Einzelgespräche möglich.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die digitale Tagesklinik läuft nun zum Beispiel so ab: Jeden Morgen steht eine Gruppenchat mit dem Therapeuten an. Tagsüber bearbeiten die Patienten verschiedene Themen: Wie gehe ich mit Stress um? Wie kann ich Konflikte am Arbeitsplatz lösen? Es folgen Hinweise zu Entspannungsübungen und ärztliche Visiten übers Telefon. Außerdem erhalten die Patienten zum Beispiel Videos rund um Ernährung, über die sie sich anschließend austauschen. Am Nachmittag gibt es einen Abschluss-Chat.

Entscheidend sei es, eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten, sagt Angelika Kahl. Das bestätigt eine der Patientinnen, die das digitale Programm jetzt mitgemacht hat. „Ich bin alkoholabhängig. Da ist es ganz wichtig, dass man einen geschützten Rahmen und einen festen Ablauf hat. Sonst übernimmt das Suchtmittel wieder das Leben“, sagt die 45-Jährige. „In die Tagesklinik zu gehen, ist wie zur Arbeit zu gehen. Es geht darum, das Leben wieder geregelt zu bekommen.“

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Zunächst sei sie daher unsicher gewesen, ob sie den Umstieg auf die digitale Therapie schaffen könne, komplett zurück im Alltag, zurück in der Familie. Doch die anfängliche Unsicherheit sei schnell verflogen: „Der Halt bleibt, die Tagesstruktur ist weiterhin gegeben. Klar, es gibt das eine oder andere Schlupfloch, eine gewisse Kontrolle fällt weg. In der Tagesklinik mussten wir zum Beispiel jeden Morgen pusten. Aber mein Plan ist, ehrlich zu mir selber zu sein. Die größte Garantie, die ich habe, um Abstinenz zu erreichen, ist Eigenverantwortung. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich es später auch nicht.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Was der 45-Jährigen besonders gut tut: Die Gruppe, die in der Tagesklinik zusammen war, kann trotz der Distanz aufrechterhalten werden. Dieser Kontakt sei entscheidend. Und während sie zum Beispiel zu normalen Zeiten immer dienstags in der Tagesklinik gemeinsam gekocht haben, wird jetzt dienstags das Rezept der Woche herumgeschickt – anschließend zeigen alle ihre Menüs auf WhatsApp. „So hat man das Gefühl, dass man etwas zusammen macht.“

Kontakt

Fachambulanz und Tagesklinik Braunschweig : 180 537 10 und E-Mail an fa-braunschweig@lukas-werk.de

Beratung ist auch über ein gesichertes Onlineportal möglich: www.lukas-werk.de/online-beratung

Auch Angehörige von Betroffenen können sich nach wie vor an das Lukaswerk wenden.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.