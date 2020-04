Braunschweiger Jugendberatung: Handyverbot jetzt nicht sinnvoll

Die schulfreie Zeit dauert noch ein wenig an. In vielen Familien stellt sich schon seit Wochen die Frage: Wie viel Medienkonsum ist jetzt für Kinder und Jugendliche angebracht? Der Diplom-Psychologe Holger Barkhau von der Braunschweiger Jugendberatung bib schildert dazu ein aktuelles Beispiel aus der telefonischen Beratung: Eine 14-Jährige berichtete kürzlich, wie sich alles verändert habe.

„Meine Freundinnen fehlen mir, die Treffs mit der Clique auf dem Spielplatz, mein Cheerleading-Training, die Pausenzeiten in der Schule und die Zeit mit Klassenkameraden in der Straßenbahn – alles ist gerade weg“, sagte die Jugendliche. „Das ist ziemlich nervig, obwohl ich ja weiß, dass es nötig ist und ich das auch richtig finde. Zum Glück sind meine Eltern cool: Ich darf jetzt mehr mit meinen Freundinnen chatten, die Medienzeit pro Tag ist verlängert worden. So kann ich die Zeit besser überstehen.“

Diese Eltern machen es richtig, ist Barkhau überzeugt: „Kinder und Jugendliche brauchen besonders den Umgang zu Gleichaltrigen für ihr seelisches Gleichgewicht. Gerade in der Phase der Pubertät ist die Orientierung an Gleichaltrigen und der Platz in der jeweiligen sozialen Gruppe besonders wichtig. Wenn Jugendliche sich nicht immer wieder versichern können, dass sie von ihren Freundinnen und Freunden akzeptiert und gemocht werden, verstärkt dies die ohnehin vorhandene Verunsicherung. Dies führt dann zu Gefühlen von Einsamkeit, selbst wenn um sie herum das familiäre Leben tobt.“

Er ermuntert Eltern daher, sich mit den Gewohnheiten bei der Mediennutzung ihrer Kinder der aktuellen Ausnahmesituation anzupassen: „Es ist wichtig, dass die Eltern anerkennen, dass Kinder und Jugendliche im Moment ein ganz besonderes Bedürfnis nach Austausch mit Freunden, aber auch mit Verwandten wie den Großeltern oder dem getrennt lebenden Elternteil haben.“

Eltern sollten dieses verstehen und ihre Kinder bei der Pflege ihrer sozialen Kontakte unterstützen. Dies bedeute nicht, dass es keine Regeln für die Mediennutzung mehr geben solle. Die tägliche Medienzeit könne jedoch ausgeweitet werden. Handyverbote als Konsequenz bei Konflikten in der Familie seien im Moment eher nicht sinnvoll, weil damit eine wichtige verbliebene Kontaktmöglichkeit zu Gleichaltrigen abgeschnitten werde. Es bleibe aber wichtig, dass Kinder und Jugendliche auch noch ein Leben außerhalb des Smartphones hätten. Gemeinsame Spiele und Aktivitäten im Freien seien auch in der Corona-Zeit gut für den Zusammenhalt innerhalb der Familie.

Auch die Erziehungs- und Jugendberatungsstellen in Braunschweig nutzen in der letzten Zeit verstärkt die Medien, da persönliche Beratungen in der Regel im Moment nicht möglich sind. Beratungsgespräche finden häufig telefonisch statt. Nach Vereinbarung ist die Beratung über E-Mail, einen Messenger oder Video-Telefonie möglich. Die tägliche Hotline ermöglicht den unmittelbaren Zugang zu einer Beraterin oder einem Berater.

Eltern und Kinder können sich von Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr bei Beratungsbedarf an eine der Erziehungsberatungsstellen wenden: Telefon (0157) 33367876. Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahre können sich von 14 bis 17 Uhr bei der Jugendberatung melden: Telefon (0178) 6264182. Weitere Informationen über die Beratungsangebote in Braunschweig sind unter www.b-e-j.de zu erhalten.

