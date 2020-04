Braunschweig. Eine Spaziergängerin ist am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr am alten Wehr Ölper mit Pfefferspray besprüht worden.

Mann attackiert Frau am Ölper See mit Pfefferspray

Wie die Polizei meldet, ging die 32-Jährige mit ihrem Hund am Ölper See spazieren, als ihr ein unbekannter Mann mehrere „unverständliche Dinge zurief“. Sie habe ihren Weg fortgesetzt und sei dem Mann am alten Wehr erneut begegnet. Ohne Vorwarnung habe ihr dieser Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, durchtrainiert, 1,80 bis 1,90 Meter groß, kurze schwarze Hose, schwarzes Shirt. Zeugen melden sich unter (0531) 4760.