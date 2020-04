Urteil im Braunschweiger Raser-Prozess rechtskräftig

Nach einer Verfolgungsfahrt, die im August 2019 an der Salzdahlumer Straße mit dem Tod eines unbeteiligten Autofahrers endete, ist das Urteil gegen den 38 Jahre alten Todesfahrer aus Sachsen-Anhalt jetzt rechtskräftig. Wie das Braunschweiger Landgericht mitteilt, hat der Angeklagte seine Revision vor dem Bundesgerichtshof zurückgezogen.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts hatte den Angeklagten im März wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge, fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Besitzes von Drogen und Dopingmitteln zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt und war damit knapp über den Strafantrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen.

Die Verteidigung hatte dagegen für eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten plädiert: Der Angeklagte habe fahrlässig gehandelt, auf sein Glück vertraut und den Unfall nicht gewollt.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle war der unter Drogeneinfluss stehende 38-Jährige einer Streife der Autobahnpolizei über die A 2 und die A 39 Richtung Braunschweig davongerast. Die Verfolgungsfahrt endete an der Autobahn-Abfahrt Salzdahlumer Straße: Mit Tempo 140 bis 160 prallte der Wagen des Angeklagten auf zwei an der Ampelkreuzung stehende Autos. Einer der Autofahrer (33) starb noch an der Unfallstelle, der zweite wurde schwer verletzt.

Im anschließenden sogenannten Raser-Prozess hatte sich die Kammer insbesondere mit der rechtlich höchst umstrittenen und viel diskutierten Frage auseinanderzusetzen, ob es sich um eine vorsätzliche Tötung im Straßenverkehr durch überhöhte Geschwindigkeit handele und die Mordmerkmale Heimtücke oder Verdeckung einer Straftat erfüllt seien. Ebenso wie die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hat die Kammer einen Tötungsvorsatz und damit auch das Vorliegen der Mordmerkmale verneint. Zugleich sprach der Staatsanwalt von einer „Flucht um jeden Preis“. Menschen, die so fahren, hätten keine Milde zu erwarten, begründete auch der Vorsitzende Richter die Strafhöhe.

Der Vertreter der Nebenklage, der die Familie des getöteten Autofahrers vor Gericht vertrat, hatte dagegen mindestens zwei Mordmerkmale als erfüllt angesehen und eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.