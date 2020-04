Wie kann in Braunschweig der Spagat gelingen, Glücksspiel-Unternehmern die Gewerbefreiheit zu sichern und gleichzeitig die Zahl der Spielhallen einzudämmen? Die Grünen machen sich nun dafür stark, dass Braunschweigs Politik ein neues Zeichen setzt.

Braunschweig gilt bei vielen als Glücksspiel-Eldorado. Mehr als 60 Spielhallen und Wettbüros gibt es im Stadtgebiet. Ein Spitzenwert im Städtevergleich.. „Dabei sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt“, sagt Rainer Mühlnickel, planungspolitischer Sprecher der Grünen im Rat der Stadt. Er meint das sogenannte Vergnügungsstätten-Konzept. Es regelt, wo im Stadtgebiet sich Spielhallen und Wettbüros ansiedeln dürfen und wo nicht.

Ziel des Konzepts: Es sollte verhindert werden, dass sich auf Braunschweigs Gewerbeflächen immer mehr finanzkräftige Glücksspiel-Unternehmen ansiedeln. Befürchtet wurde einst, dass die Einkaufsstadt Braunschweig Schaden nimmt und ein Abwärtstrend einsetzt, der sich nicht umkehren lässt.

Allerdings: Zuletzt stand nicht mehr Braunschweigs Innenstadt im Fokus des Interesses der Glücksspiel-Unternehmen und der Immobilienbesitzer, die Mieter suchen, sondern die Randlagen der Stadt. Zuletzt ging es um den Pippelweg im Westlichen Ringgebiet und den Heidberg. Weil die Bebauungspläne dort nicht ausdrücklich die Ansiedlung von Spielhallen untersagen, wurden Veränderungssperren beschlossen. So wurde Zeit gewonnen, damit neue Bebauungspläne aufgestellt werden können.

So nun auch in Watenbüttel. An der Celler Heerstraße bestanden Pläne, gleich zwei Spielhallen zu eröffnen. Der Rat beschloss, eine Veränderungssperre zu verhängen und per Nachbesserungen am Bebauungsplan eine Ansiedlung zu verhindern. Seitens der Verwaltung wurde auch untersucht, was den Standort Watenbüttel plötzlich interessant machte. Es handelt sich offenbar um den starken Durchgangsverkehr.

Auch vor dem Hintergrund, „dass die Spielbank Bad Harzburg Druck macht, um sich am Bohlweg anzusiedeln“, hält es Mühlnickel für angebracht, dass sich die Politik deutlicher positioniert: „Es gibt ja nicht nur unter Braunschweigs Sozialpolitikern einen Konsens, sondern auch unter den Planungspolitikern, dass Braunschweig nicht mehr Spielhallen will.“ Er sei der Auffassung: „Die Ratsfraktionen sollten die Verwaltung prüfen lassen, wie wir unsere Position deutlicher als bislang machen können.“