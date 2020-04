Alarm38-Aufreger zum Thema: Vermüllung im Naturschutzgebiet

Peine. Unser schönes kleines Wäldchen am Rande von Wedtlenstedt wird seit geraumer Zeit immer mehr vermüllt. Hier stehen unter anderem µalte Pferdeanhänger, kaputte Kutschen, Anhänger für Trecker und Gartenabfälle die hier illegal entsorgt werden türmen sich mittlerweile Meter hoch. Einer fängt an und alle machen mit!Am Waldesanfang steht ein demoliertes “Naturschutz”-Schild, aber was ist denn hier mit dem Naturschutz, er wird mit Füßen getreten?!Ich möchte dies öffentlich machen um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und um dieses schöne Fleckchen Erde zu erhalten. Es ist Lebensraum vielen Tiere und ein schönes Erholungsgebiet. Zudem möchte ich an alle appellieren ihren Grünabschnitt auf legale Weise zu entsorgen.

