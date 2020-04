Alarm38-Aufreger zum Thema Feldweg durch roten Sportplatzsand ruiniert

Peine. Warum und von wem wird eigentlich das letzte Stück des von vielen Menschen in Freizeit oder auf Dienstweg genutzte Rad- Fuß- und Feldweges zwischen Lange Straße und Bundesforschungsgelände, zu dem es dort auch ein von vielen überwiegend radfahrenden Beschäftigten genutztes Tor gibt, mit diesem rotem Sportplatzsand ruiniert und versaut? Schon vor einigen Jahren wurde der rote Dreck dort verteilt sehr zum Ärger und Unwillen vor allem der regelmäßigen Nutzer. Nun wurde offensichtlich wieder “neuer” roter Sand wie Puder teils mehrere Zentimeter hoch dort verteilt. Kleidung und Schuhe verdrecken in rot. Technik von Fahrrädern und andere Zweirädern leiden unter dem rotem Sand, der sich in bewegliche und mechanische Teile setzt und diese arg verschleißt. Ganz zu schweigen von der Optik. Besonders ärgerlich für die täglich den Weg und das Tor nutzenden Angestellten der Institute.Bei Trockenheit ist der Weg dank des roten Sands teils schwammig und schlecht zu fahren/gehen, ganz abgesehen vom Staub.Und bei Nässe ist es eine rote schlammige matschige Masse.So nutzt man denn lieber die Grasnarbe daneben, die dann auch leidet.Wer denkt sich so einen Unsinn aus? Ist das eine billige einfache Möglichkeit der Entsorgung? Vielleicht eines ortsansässigen Vereins ? Schließlich läuft dieser rote Sand unter Sondermüll und liegt und staubt nun in der Natur herum.Ein Tennisverein und dessen Mitglieder dürfte im allgemeinen nicht so unvermögend sein, auf der derartig rücksichtslose , egoistische und umweltschädigende Entsorgungsmöglichkeiten zurück greifen zu müssen.Aber auch sonst gehört sich dieses Vorgehen nicht und ist voll daneben

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder