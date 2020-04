Schule ab Montag: Welche Hygiene-Regeln gelten in Braunschweig?

Jahrgangsweise beginnt ab Montag, 27. April, wieder der Unterricht in den Schulen. Los geht es an Haupt-, Real- und Gesamtschulen mit den 9., 10. und 13. Jahrgängen, deren Abschlussprüfungen bevorstehen. Auch die Abschlussklassen der berufsbildenden Schulen starten dann. Am Montag, 4. Mai, beginnt an den Grundschulen der Unterricht für die Viertklässler. An den Gymnasien starten die Schüler des 12. Jahrgangs am 11. Mai. Nach den Plänen des Kultusministeriums sollen die Jahrgänge 3, 9 und 10 ab dem 18. Mai folgen. Ab Ende Mai kämen dann die Jahrgänge 2, 7, 8 und 11 hinzu sowie abschließend die Klassen 1, 5 und 6 bis Mitte Juni.

Eine entscheidende Rolle spielt die Einhaltung strenger Hygienevorgaben. Hierzu wird laut der Stadtverwaltung der Rahmenhygieneplan des Landes in Kürze veröffentlicht und verschiedene Regelung treffen. Mit vielen Details befasst sich die städtische Task-Force schon jetzt.

Hygiene und Reinigung

„In erster Linie wird häufiges und richtiges Händewaschen die vordringlichste Maßnahme zur Händehygiene sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Notwendige Hygieneartikel wie Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel seien bestellt. Zudem werde der Vorrat ausgeweitet, so dass man aktuell keine Engpässe erwarte.

Desinfektionsmittel sollen lediglich in Ausnahmefällen verwendet werden. Zudem dürfen sie abhängig vom Alter der Kinder nur unter Aufsicht einer Lehrkraft benutzt werden. Dennoch habe die Stadt sich entschieden, Händedesinfektionsmittel nach WHO-Standard für alle Klassenräume und insbesondere die EDV-Fachräume zu beschaffen.

„Die vergangenen Wochen wurden dafür genutzt, in allen Schulen eine Grundreinigung vorzunehmen“, so die Verwaltung. Es werde geprüft, ob häufigeres Reinigen als bisher nötig sei. „Eine weitere Maßnahme, die der Verbesserung der Hygiene dient, ist das regelmäßige Lüften der Räume. Die Schulen sind gebeten worden, auf regelmäßiges Lüften der genutzten Klassenräume zu achten. Soweit Klassenräume nur eingeschränkt belüftet werden können, sollen sie zunächst nicht genutzt werden.“

Vorbereitung der Unterrichtsräume

In den nächsten Wochen werden die Klassenverbände geteilt und somit nicht in gewohnter Stärke unterrichtet. Dies ermöglicht es laut der Stadtverwaltung, den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Schülern einzuhalten. Bei Bedarf werde die Tischordnung den Umständen angepasst.

Sicherheitsmaßnahmen in den Schulsekretariaten

Um den Infektionsschutz auch in den Schulsekretariaten zu erhöhen, ist vorgesehen, die dortigen Arbeitsplätze mit Plexiglasschutzscheiben auszustatten. „Die Beschäftigten in den Sekretariaten werden Mund-Nasen-Schutze tragen“, kündigt die Stadt an. „Aus diesem Grund sollen auch die Schulsekretariate von Schülerinnen und Schülern beziehungsweise Lehrkräften möglichst nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.“ Dafür seien notfalls auch Schals oder Halstücher geeignet.

Pausen

Auch während der Pausen wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dadurch verringere sich das Infektionsrisiko für andere.

