Braunschweig. Die Kirchengemeinden in Braunschweig nutzen in der Corona-Krise verstärkt das Netz und bieten den Gläubigen hier mehr als Andachten.

Kirche wird in Braunschweig digital

Die hohen Klickzahlen zeigen es: der Link zum Gottesdienst ist in dieser Corona-Krise ein gefragter Weg in die Kirche. Einen Überblick über Online-Andachten und Internet-Gottesdienste in Braunschweig bietet die Internetseite www.gottinbraunschweig.de.

Die Evangelische Allianz Braunschweig (EAB), ein Zusammenschluss vieler evangelischer Frei- und Landeskirchen, gibt auf dieser Seite Einblick in das breite digitale Angebot der Gemeinden unserer Stadt.

Der EAB-Vorsitzende Robert Lau bestätigt: „Diese Krise wirft in vielen Menschen Fragen nach Sinn und Sicherheit auf. Nicht selten wird dabei auch der christliche Glaube wiederentdeckt und erforscht. Die Beiträge der Seite „Gott in Braunschweig“ helfen, Orientierung und Antworten für die eigene Suche zu finden.“

In kurzen Clips erzählen Braunschweiger, was Gott ihnen bedeutet. Unter dem Leitwort „Glaube, Liebe, Hoffnung, Jesus“ gibt es Kurzandachten. Ein kompakter Einsteigerkurs informiert über den christlichen Glauben. Ergänzt durch Links zu vielen Braunschweiger Gemeinden wird die Seite so zu einer Plattform für Lebens- und Glaubensfragen.

Dabei wird es konkret: Wer war Jesus? Wie glaubwürdig ist die Bibel? Was ist der Heilige Geist? Wie bete ich? Auch ein Film über Jesus, erzählt nach dem Markusevangelium, steht den Interessierten zur Verfügung.

Eine Besonderheit ist die direkte Kontaktmöglichkeit zu ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die für einen Austausch per E-Mail zur Verfügung stehen. Robert Lau: „In dieser Zeit des reduzierten gesellschaftlichen Lebens bietet „Gott in Braunschweig“ die Möglichkeit, im Austausch mit Anderen persönliche Orientierung und Ermutigung zu finden. Es würde uns freuen, wenn Menschen über so ein Mailgespräch stärker und fröhlicher aus der Krise herausgehen, als sie es erwartet haben.“

Die verschiedenen Online-Gottesdienste geben darüber hinaus die Möglichkeit, von zu Hause aus in die eine oder andere Kirchengemeinde hinein zu schnuppern. Wenn es wieder möglich ist, wird vielleicht mancher tatsächlich mal wieder eine Gemeinde besuchen. Und sei es, um denen einen persönlichen Dank zu sagen, die ihnen in der Zeit der Ungewissheit etwas Halt vermittelt haben.

Denn eins ist klar: auch das beste Online-Angebot kann nicht geben, was das „echte“ Miteinander mit Menschen geben kann. „Gott in Braunschweig“ will eine Brücke dahin sein.