Georg Fiedler ist Braunschweigs ehrenamtlicher Weißstorch-Beauftragter. Störchen ist er so nah wie kein anderer. Fiedler beringt Braunschweigs Störche – bislang. Denn die Corona-Pandemie könnte das in diesem Jahr verhindern.

Aber zunächst die gute Nachricht: In Riddagshausen hat sich Mitte April ganz überraschend ein zweites Storchenpaar angesiedelt. Woher es kommt, das weiß man nicht. Denn Ringe tragen die Störche keine. Das hieße, sagt Fiedler: „Wir kennen auch nicht das Alter der Vögel. Sollten es Jungstörche sein, ist es wenig wahrscheinlich, dass sie brüten.“

Genau aus solchen Gründen macht sich Fiedler die Mühe und fährt hinauf bis auf zwölf Meter Höhe, um in den Nestern den Storchen-Nachwuchs zu beringen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. In Hannover werde es nicht gemacht. In Sachsen-Anhalt nur bedingt. „Doch das Beringen ist wichtig für die Wissenschaft. Die Niedersächsische Vogelwarte in Bremerhaven bittet ausdrücklich darum. Denn anderenfalls werden Datenreihen, die seit Jahren gepflegt werden, plötzlich unterbrochen.“

Doch Corona sorgt für Hemmnisse, die niemand erwartet hat und bundesweit die Weißstorch-Beauftragten besorgt machen. Es geht um die Frage: Wie kommt man jetzt hinauf zum Nest?

Im Hubsteiger kann der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden

In der Vergangenheit sei das vergleichsweise einfach gewesen, erzählt Fiedler. Die Stadt Braunschweig hatte, wie viele andere Kommunen auch, einen Hubsteiger samt Hubsteiger-Führer zur Verfügung gestellt. Zu zweit ging es hinauf, um die Jungstörche zu beringen.

Das ist in der Corona-Zeit natürlich nicht mehr möglich. Schließlich kann im engen Korb des Hubsteigers der Sicherheitsabstand nicht mehr eingehalten werden. Selbst, sagt Fiedler, könne er den Hubsteiger nicht bedienen.

Andere Fahrzeuge müssen also her. Fahrzeuge, die eine Bedienung vom Boden aus ermöglichen. Fiedler würde dann allein hinauf zum Nest fahren. Grundproblem hier: Es muss sich zusätzlich um ein geländegängiges Fahrzeug handeln. Denn Braunschweigs Storchen-Nester stehen in aller Regel in feuchten Wiesen. Gängige Leiterwagen der Feuerwehr scheiden somit aus.

Notfalls müsse auf eine Praxis aus Baden-Württemberg zurückgegriffen werden, sagt der Weißstorch-Beauftragte. Dort werde mitunter nicht im Nest, sondern auf dem Boden beringt. Das mache man, um zum Beispiel Schülern Jungstörche aus nächster Nähe zu zeigen. Dazu werden die Jungstörche vom Beauftragten aus dem Nest geholt, in einen Karton umgesetzt, am Boden beringt und im Karton wieder hinauf zum Nest gefahren. Das Beringen am Boden, sagt Fiedler, könne er selbstverständlich erledigen. „Das Umsetzen der Jungstörche von Nest in Karton und wieder zurück – das müsste allerdings der Hubsteiger-Führer erledigen.“

Gut an der vertrackten Situation sei nur, sagt der Beauftragte: „Die Jungstörche werden erst Ende Mai schlüpfen. Es bleiben also noch einige Monate, um das Problem des Beringens zu lösen.“

Braunschweigs Störche: Mathilde, Heinrich und die Neuen

In Watenbüttel gibt es laut der Stadtverwaltung wohl inzwischen vier besetzte Nester und in Lamme eins. In Riddagshausen sind in diesem Jahr erstmals zwei Brutpaare aktiv.

Das eine Riddagshäuser Paar, Mathilde und Heinrich, kommt seit 2014 in die Weddeler Grabenniederung. „In den vergangenen sechs Jahren haben die beiden insgesamt 16 Jungvögel großgezogen. Heinrich war wie immer Anfang März als Erster da und wartete auf seine Mathilde“, schreibt die Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Seite. „Dieses Mal pendelte er zwischen Riddagshausen und Watenbüttel hin und her, vermutlich wollte er Mathilde abholen, falls sie sich, wie letztes Jahr, auf ein fremdes Nest ,verflogen hat’. Sie kam aber dann nach ein paar Tagen auch an, diesmal ohne Zwischenstopp. Wir rechnen Ende April mit sichtbarem Nachwuchs von den beiden.“

Auf der Piepenwiese, der großen Wiese südwestlich der Klosterkirche, wurde 2015 ein Storchennest auf einem Mast neu errichtet. Seitdem habe es dort öfter Zwischenlandungen von durchziehenden Störchen gegeben – doch geblieben sei keiner. Nun aber hat seit dem 14. April ein unberingtes Storchenpaar das Nest für sich entdeckt, ein paar Zweige eingetragen und sich dort heimisch niedergelassen. „Sie konnten mehrfach beim Klappern beobachtet werden. Auffällig ist, dass ein Storch ein leicht cremefarbenes Gefieder hat“, so die Stadt. „Die späte Ankunftszeit könnte darauf hindeuten, dass es sich um Störche der östlichen Zugroute handelt (das Paar in der Weddeler Grabenniederung sind Westzieher).“

Für alle Storchenfreunde: Beide Storchenpaare in Riddagshausen lassen sich von Wegen aus mit einem Fernglas sehr gut beobachten – das Paar in der Weddeler Grabenniederung vom Weg an der Bahn aus und das auf der Piepenwiese von der Straße am Lünischteich. Die Stadt betont aber: „Bitte bleibt auf den Wegen, es ist Brut- und Setzzeit!“