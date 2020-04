Braunschweiger Ringgleis: Weiterer Abschnitt ist asphaltiert

Der vorläufige Ringschluss des Ringgleises ist seit Ende 2019 perfekt. Doch damit ist an dem Fuß- und Radweg rund um die Stadt längst keine Ruhe eingekehrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde jetzt ein weiterer Abschnitt im Westen asphaltiert: Zwischen Triftweg und Ernst-Amme-Straße lässt es sich ab sofort vor allem an Regentagen komfortabler fahren.

Im Laufe des Jahres soll dort auch wie schon weiter südlich noch eine gelbe Epoxidharzschicht aufgetragen werden. „Dies dient nicht nur dem Wiedererkennungswert, sondern leistet auch einen kleinen Beitrag zu einem positiven Mikroklima, da die helle Farbe im Sommer als Reflektor dient und die Erwärmung der Umgebung verringert“, heißt es in der Pressemitteilung.

Am 16 Mai sollte anlässlich des Ringschlusses eigentlich eine Feier stattfinden. Sie muss wegen der Corona-Krise abgesagt werden, soll aber später nachgeholt werden. Unterdessen gibt es einen neuen Flyer mit Infos zum Ringgleis. Er ist in der Touristinfo erhältlich und kann auf www.braunschweig.de/ringgleis heruntergeladen werden.

Wie die Stadt weiter mitteilt, sollen noch in diesem Jahr am Nordbahnhof Stahlcontainer aufgestellt werden – nach dem Vorbild der „Industriecontainer“ im westlichen Ringgebiet. Auch im Norden sollen die Container Braunschweigs Industriegeschichte erlebbar machen und ein fester Bestandteil des Ringgleises werden.

Auch der Ringgleisweg selbst werde weiter ausgebaut, kündigt die Stadtverwaltung an. Man reagiere damit auf steigende Frequentierung: „Es ist für die nächsten Jahre geplant, dort, wo Flächen zur Verfügung stehen, weitere Aufenthaltsbereiche zu schaffen, wie an der Abtstraße bereits geschehen, und insbesondere das gesamte Westliche Ringgleis in Asphaltbauweise auszubauen. Zunächst soll damit im Herbst in den Bereichen Kälberwiese bis Broitzemer Straße sowie Ernst-Amme-Straße bis Celler Straße begonnen werden.“

Außerdem sollen weitere Wegeanbindungen nach und nach hergestellt werden, zum Beispiel in diesem Jahr zum Spielplatz Gabelsberger Straße. Andere Anbindungen, wie vom Franz-Frese-Weg aus, zwischen Friedhof beziehungsweise Kleingärten und der im Betrieb befindlichen Gleisanlage, über den Brodweg bis hin zu dem geplanten Postgleisweg werden laut der Stadt planerisch vorbereitet. „Auch langfristigere Überlegungen, wie etwa über die Art der Trassenführung im Bereich der sogenannten Ringgleisschleife Ost, zwischen Helmstedter Straße und Georg-Westermann-Allee, wo es derzeit eine Alternativroute gibt, werden angestellt.“