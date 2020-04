Polizei Braunschweig warnt vor falschen Polizisten

Schwerpunkt sei dabei die Masche der falschen Polizeibeamten, die am Telefon nach Wertgegenständen und Bargeld fragten. In einem Fall am Donnerstag hatte eine Frau laut Polizeibericht bereits das Geld von der Bank geholt und erkundigte sich dann telefonisch bei den Beamten in der Münzstraße nach der Geldübergabe. So sei es zum Glück auch in diesem Fall in letzter Sekunde beim Betrugsversuch geblieben.

„Wenn man Anrufe der Polizei bekommt, lassen Sie sich im Zweifelsfall eine Rückrufnummer geben und beenden das Gespräch“, rät die Polizei eindringlich.