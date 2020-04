Polizei Braunschweig ermittelt Messerstecher von Lamme

Dank intensiver Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig sind zwei Tatverdächtige zu der Messerattacke in Lamme vom Dienstagabend dingfest gemacht worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 20-Jähriger wurde an dem genannten Abend gegen 21.10 Uhr wie berichtet vor dem Netto-Markt in Lamme mit einem Messer verletzt. Die Täter flüchteten und konnten nach Angaben der Polizei zunächst im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht gestellt werden. Die folgenden Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats führten schließlich am Mittwochabend zu der Festnahme zweier junger Männer im Alter von 17 und 18 Jahren.

In ersten Einlassungen bestätigte sich die Teilnahme an der Straftat, so die Polizei. Der 17-Jährige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 18-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang und dem Motiv dauern an. /red