Zwei Männer greifen Braunschweiger Polizisten an

Ein Polizist ist bei der Wohnungsdurchsuchung eines mutmaßlichen Drogendealers an der Frankfurter Straße leicht verletzt worden. Zwei junge Männer hätten den Beamten am Samstag gegen 16.25 Uhr nacheinander angegriffen und seien selbst auch verletzt worden, so die Polizei am Sonntag.

18-Jähriger bei Durchsuchung leicht verletzt

Die Polizei hatte demnach bereits am Samstagmittag zwei Männer beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet. Im Zuge dessen habe die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht den Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 18-jährigen Verkäufers angeregt. Der junge Mann habe sich widersetzt, bei der Festnahme sei er leicht verletzt worden.

Bruder wehrt sich bei der Festnahme

In der Wohnung hätten sich noch sein 21-jähriger Bruder und dessen 23-jährige Freundin aufgehalten. Auch dieser Mann habe sich gegen die Festnahme gewehrt und sei verletzt worden.

Es seien geringe Mengen Betäubungsmittel sowie ein verbotenes Messer sichergestellt worden.