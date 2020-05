Braunschweig unterstützt seine Gastronomie

Das Stadtmarketing Braunschweig will als fairer Vermieter bei seinen Mietern gelten. Die Gebühren für Sondernutzungsflächen im öffentlichen Raum, konkret geht es um rund 10.000 Sitzplätze in der Außengastronomie, werden an die Corona-Bedingungen angepasst und gesenkt oder entfallen gar.

Es gibt solche und solche Vermieter in der Stadt. Die einen verlangen, so wie vertraglich vereinbart, die volle Miete. Unabhängig davon, ob ihre gewerblichen Mieter wegen der Corona-Pandemie Einnahmen hatten oder nicht. Andere Vermieter verzichten auf die Miete, verlangen aber eine Nachzahlung auf Raten. Das Stadtmarketing, so kündigte Leiter Gerold Leppa an, werde ein Kombimodell umsetzen, das fair mit den Mietern umgeht. „Dies ist bereits mit der Stadtverwaltung abgestimmt.“ Denn Eigentümer der Flächen ist die Stadt Braunschweig. Das Stadtmarketing ist eine Tochterunternehmen und bewirtschaftet die Flächen lediglich.

Das Modell sieht vor: Vermietete Flächen in der Innenstadt, die während der Corona-Zeit nicht bewirtschaftet wurden, werden den Mietern nicht in Rechnung gestellt. Durften keine Einnahmen erzielt werden, verlangt das Stadtmarketing auch keine Gebühren. Unabhängig von der vertraglichen Vereinbarung.

Dieses Modell soll auch gelten, wenn Braunschweigs Gastronomie demnächst wieder öffnen darf. Leppa sagt dazu: „Wir warten noch auf genaue Vorgaben des Landes Niedersachsen. Aber wenn zum Beispiel nur 50 Prozent der Freifläche genutzt werden dürfen, dann werden wir nicht weiterhin 100 Prozent in Rechnung stellen, sondern nur 50 Prozent.“ Dies gelte auch für die künftige Anmietung von Flächen. Eine Anpassung erfolgt, wenn sich die Vorgaben des Landes ändern.

Leppa erklärt die unterschiedlichen Vertragsverhältnisse so: „Es gibt Mieter, mit denen haben wir Verträge über mehrere Jahre geschlossen. Andere Verträge haben eine Laufzeit von nur einem Jahr.“ Mitunter sei es schließlich so, dass sich Außengastronomie an Tagen auch außerhalb der Saison lohne. Andere Verträge hätten dagegen nur Gültigkeit während der warmen Sommermonate. Auch hier sei eine verträgliche Lösung angestrebt.

Vorgesehen sei, so Leppa, der Wirtschaftsdezernent von Braunschweig ist, dass „nach Rücksprache mit dem Stadtmarketing auch eine Stundung der Miete vereinbart werden kann“. Aber: „Was allerdings nicht geplant ist, dass ist ein kompletter Verzicht auf die Miete für die Sondernutzungsflächen.“ Es geht dabei um monatliche Summen von etwa 20.000 Euro während der Sommermonate. Leppa sagt dazu: „Angeschlagene Unternehmen erhalten Unterstützung von Härtefall- und Hilfsfonds.“

Die Corona-Pandemie habe dafür gesorgt, berichtet Leppa, dass wichtige Veranstaltungen des Stadtmarketing nicht stattfanden und das Touristikgeschäft einbrach. Das Stadtmarketing habe Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken müssen. „Wir haben das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufgestockt.“ Ganz schnelle Besserung ist jedoch nicht in Sicht. Leppa: „Der Modeautofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag war für Mitte April geplant. Er wurde terminlos vertagt. Aber ich bin mittlerweile sehr skeptisch, dass er in diesem Jahr überhaupt stattfindet.“