Hurra, Braunschweigs Spielplätze sind wieder geöffnet!

Sie buddelten, kletterten, schaukelten um die Wette – und holten all das nach, was wochenlang nicht ging. Braunschweigs städtische Spielplätze sind seit Mittwoch wieder geöffnet. Und das ist eine tolle Nachricht für alle Kinder bis 12 Jahre und deren Eltern. Ein Ende des achtwöchigen Lockdowns am Sandkasten.

Balkon, Terrasse und Wohnzimmer haben als „Ersatzspielplätze“ erstmal ausgedient – und damit ist ein weiteres kleines Stück der „alten“ Normalität in den lange so tristen Corona-Alltag eingekehrt.

„Wir wussten schon nicht mehr, wie wir die Tage daheim rumkriegen sollte“, sagt eine Mutter. „Man kann doch nicht den ganzen Tag Blinde Kuh spielen, Topfschlagen und Mensch ärgere dich nicht.“

Das Land Niedersachsen hatte jetzt ein Einsehen – und hat die Auflagen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus auf breiter front gelockert, weil die Zahl der Neuinfektionen, dank der Disziplin der Bürger, inzwischen überschau bar geworden ist.

In Braunschweig waren gestern noch 23 Personen aktuell erkrankt, 271 Personen gelten als genesen. 14 Erkrankte starben im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus.

Allerdings gibt es auch Corona-Sünder in dieser Stadt, die sich partout nicht an die Regeln halten. Laut Stadtverwaltung gab es bis gestern 1.326 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Verordnungen zum Infektionsschutzgesetz. 266 Bußgeldbescheide wurden erlassen, weitere werden folgen. „Bei der Bußgeldhöhe orientiert sich die Bußgeldstelle am Bußgeldkatalog des Landes“, so Sprecher Rainer Keunecke. In den meisten Fällen hätten Personen den gebotenen Mindestabstand nicht eingehalten (150 Euro) oder sich mit mehr als einer Person im öffentlichen Raum getroffen (200 Euro).

– Ein weiteres Vergehen: das Betreten bzw. Benutzen eines gesperrten Sport- oder Spielplatzes (150 Euro).

– Vereinzelt habe es auch Verstöße gegen das Lagerverbot (150 Euro) gegeben sowie

– Fälle, in denen Personen den physischen Kontakt zu anderen Menschen, die nicht zum eigenen Hausstandes gehören, ausreichend reduziert haben (150 Euro). Ein Beispiel war hier eine Party mit mehreren Personen in einer kleinen Wohnung. Keunecke: „Das höchste Bußgeld betrug bisher 300 Euro.“ Eine Sportanlage wurde hier von mehreren Personen verbotenerweise benutzt, der Mindestabstand nicht eingehalten. Bisher sei aber noch kein Bescheid rechtskräftig.