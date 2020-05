Einsatz an der Celler Straße.

Garagenbrand an der Celler Straße in Braunschweig

An der Celler Straße ist es am frühen Montagabend zwischen Weißem Roß und Oker zu einem Feuerwehr-Einsatz gekommen. Nach Auskunft der Feuerwehr hat ein Auto in einer Garage gebrannt. Ein Mensch sei leicht verletzt worden. Ein unbewohntes Nachbarhaus wurde auf Brandnester kontrolliert. Die Celler Straße ist stadteinwärts teilweise gesperrt.

Der Verkehr auf der Celler Straße ist beeinträchtigt. Foto: Philipp Engel