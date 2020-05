Gericht erlaubt Demos gegen Corona-Beschränkungen in Braunschweig

Das Foto zeigt eine genehmigte Kundgebung des „Bündnis gegen Rechts“ am 1. Mai am Altstadtrathaus – sie war eine Reaktion auf die geplante, aber untersagte Demo der Partei „Die Rechte“. Auch am Samstag will diese Partei in Braunschweig demonstrieren. Das „Bündnis gegen Rechts“ hat bereits erneut Gegenprotest angekündigt.