Zwei Räuber überfallen Postfiliale in Braunschweig

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub am Dienstagmorgen. Als sich der 46-jährige Inhaber der Post im Ackerweg in Hondelage gegen 8 Uhr auf die Öffnung seiner Filiale vorbereitete, gelangten laut Polizeimitteilung zwei Männer in das Gebäude. Über den Hintereingang, der über einen Gehweg an der Tiefen Straße zu erreichen ist, drangen sie in den Lagerraum ein und überraschten den Inhaber. Gewaltsam brachten sie den Mann zu Boden, verletzten und bedrohten ihn. Die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag in Geldscheinen, die aus dem Geldautomaten der Filiale stammten. Dann flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der 46-Jährige beschrieb der Polizei einen der beiden Täter so: etwa 1,90 Meter groß, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent, tiefe Stimme, vermutlich mittleren Alters, war bekleidet mit einem schwarzen Motorradanzug, seitlich rot abgesetzt und einem Schriftzug. Er trug Handschuhe, eine Sturmhaube und Stiefel, auf denen ein Tiersymbol abgebildet war.

Der Überfallene wurde ins Krankenhaus gebracht. Weil der Hintereingang der Postfiliale von den angrenzenden Mehrfamilienhäusern einsehbar ist, erhofft sich die Polizei Hinweise von den Anwohnern. Wer auffällige Personen oder etwas Verdächtiges rund um die Post in Hondelage beobachtet hat, wird gebeten sich, unter (0531) 476-2516 zu melden. red