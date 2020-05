Bürger-Sport im Park startet in Braunschweig nach Pfingsten

Braunschweiger Sportvereine bieten ab Dienstag, 2. Juni, wieder 18 verschiedene Sport- und Bewegungsmöglichkeiten an – für jeden Fitnessgrad und jedes Alter ist etwas dabei. Das Programm finden alle Bewegungswilligen auf der Website der Bürgerstiftung unter www.buergerstiftung-braunschweig.de. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. Allerdings müssen sich alle Teilnehmenden an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln halten.

Das Projekt Bürger-Sport im Park richtet die Bürgerstiftung in Kooperation mit dem Stadtsportbund aus. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Sport- und Bewegungsangebote im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln konnten“, betont Thomas Schebesta, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Norbert Rüscher, Präsidiumsmitglied des Stadtsportbundes, ergänzt: „Gerade jetzt, wo viele Menschen ihrem üblichen Sport nicht oder nur eingeschränkt nachgehen können, ist es toll, dass unser Projekt gemeinsame Bewegung ermöglicht.“ Das Angebot ist vielfältig: angefangen beim Laufen durch den Prinzenpark, über Tanzen auf dem Löwenwall oder Yoga meets Pilates im Theaterpark. Die gedruckte Programmbroschüre gibt es bei der Bürgerstiftung, beim Stadtsportbund, der Stadtbibliothek, der Tourist-Info und dem Bürgerbüro.