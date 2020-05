Lehramts-Studenten der TU Braunschweig helfen beim Homeschooling

Braunschweig. Lern-Buddies: Die angehenden Lehrer bieten in vielen Fächern Unterstützung an – online und telefonisch. Eltern und Schüler können sich melden.

Homeschooling und Homelearning sind für viele Familien eine Herausforderung: Schüler sind beim Lernen alleine zu Hause oft überfordert, Eltern können nicht immer helfen und auch die Lehrer erreichen nicht alle Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig können Lehramtsstudierende ihre Schulpraktika nicht antreten und möchten sich engagieren. Wie die TU Braunschweig mitteilt, entstand daher in der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften das Projekt „Lern-Buddies“. Es vernetzt Lehramtsstudenten mit Schülern.

Und so funktioniert es: Über die Webseite www.tu-braunschweig.de/lern-buddies können sich Eltern und/oder Schüler mit Lernproblemen melden. Die Anmeldungen werden dann laut der TU an Lehramtsstudenten der entsprechenden Fächer weitergegeben. Diese nehmen anschließend Kontakt zu den Familien beziehungsweise Schülern auf. Wie genau die weitere Zusammenarbeit dann aussieht, wird einzeln besprochen.

Unterstützung in allen Klassenstufen und Schulformen

„Ziel ist es, Schüler soweit zu helfen, dass sie den Anschluss an den aktuellen Lernstoff halten können“, erläutert Dr. Claudia Schünemann vom Research Institute of Teacher Education und Initiatorin der „Lern-Buddies“. Unterstützung bieten die Lehramtsstudierenden in allen Klassenstufen und Schulformen (Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien sowie Gesamtschulen) und in zahlreichen Fächern, zum Beispiel Deutsch, Mathe, Englisch, aber auch Biologie, Geschichte und Physik.

Die Studentin Marieke Moritz unterstützt Schülerinnen und Schüler bei Lernproblemen zu Hause. Foto: Marieke Moritz / TU Braunschweig

„Das Echo auf das Projekt, das wir erst vor Kurzem gestartet haben, ist sehr positiv“, sagt sie. „Jeden Tag kommen neue Anfragen dazu. Wir erhalten Anrufe von Lehrkräften, Schulsozialarbeitern sowie Eltern, die sich erkundigen, wie das Programm funktioniert.“

Ziel: Kein Schüler soll durch Homeschooling benachteiligt werden

Marieke Moritz ist eine der Studentinnen, die sich in dem Projekt engagieren. Sie möchte andere in Zeiten von Corona unterstützen: „Kein Schüler und keine Schülerin sollten durch das Homeschooling benachteiligt werden.“ Außerdem sieht sie in dem Lern-Buddy-Programm die Möglichkeit, weiter mit Schülern zu arbeiten. Ihr Schul-Praktikum musste sie verschieben. Ihre Kommilitonin Anna Manger möchte ebenfalls Kindern und Jugendlichen helfen: „Ich bin ein Lern-Buddy, weil ich digitale Lehr- und Lernformen als große Chance sehe.“

Damit das Projekt auch Schülerinnen und Schüler erreicht, die nicht über einen Computer verfügen, ist es möglich, über Telefon zu kommunizieren. „Das Projekt schafft für alle Beteiligten eine Win-win-Situation“, betont Schünemann. „Schülerinnen und Schüler erhalten unbürokratische Unterstützung, Lehrkräfte und Eltern werden entlastet und Lehramtsstudierende können sich auf neuen Wegen und mit neuen Medien praktisch ausprobieren.“

