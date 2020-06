Täter brechen in Braunschweiger Wohnung ein und stehlen Geld

Während der mehrtägigen Abwesenheit einer 20-jährigen Braunschweigerin sind Unbekannte in die Wohnung der Frau in der Stralsundstraße im Heidberg eingestiegen und haben einen vierstelligen Geldbetrag entwendet, teilt die Polizei mit. Als die 20-Jährige am Sonntag gegen 14 Uhr zurückkehrte, stellte sie sofort Veränderungen fest. Zusammen mit einigen Freunden betrat sie die Wohnung und sah, dass die Balkontür geöffnet war. Die Einbrecher sind über ihren Balkon im Hochparterre gestiegen und so in ihre Wohnung gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. red

