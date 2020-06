A392: Zwei Unfälle auf Kreuz Braunschweig-Ölper

Zu zwei Unfällen ist es am Freitagmorgen um zirka 7.30 Uhr gekommen. Die Polizei berichtete zunächst, dass vier bis fünf Autos an einem Auffahrunfall beteiligt gewesen seien. Nun stellt sich raus, dass zwei Autos auf auf der Autobahn 392 aus Richtung Hamburger Straße unterwegs waren. Von dort fuhren sie unabhängig voneinander auf die Auffahrt der Autobahn 391, in Richtung Norden. In einer Kurve bremste der erste Fahrer und verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte gegen die Leitplanke.

Ohne diesen Unfall gesehen zu haben, so Polizeisprecher Dirk Oppermann, fuhr ein zweites Auto kurz darauf an gleicher Stelle entlang und verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Auto und krachte wenige Meter neben dem ersten Unfall-Auto in die Leitplanke.

Spur auf Autobahnkreuz Braunschweig-Ölper wieder frei

Dies Spur ist nach einer Vollsperrung nun wieder freigegeben. Flüssigkeiten waren ausgelaufen. Die Polizei hat auf der Straße keine Hindernisse oder Flüssigkeiten feststellen können, die zum Unfall hätten führen können. Daher ist die Unfallursache bisher ungeklärt. Die beiden Fahrer wurden sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. rev