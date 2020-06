TU Braunschweig informiert virtuell über Studiengänge

Studieninteressierte können sich seit dem 1. Juni an der TU Braunschweig für ein Studienfach bewerben. Die Carolo-Wilhelmina bietet zahlreiche Angebote, die bei der Entscheidung für ein Studium, der Wahl des passenden Studiengangs und der Bewerbung unterstützen, heißt es in einer Mitteilung.

Da in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltungen möglich sind, gibt es Informationen für eine fundierte Studienwahl im Internet gebündelt auf der neuen Seite „Informationen für Studieninteressierte“. So haben die Studieninteressierten die Möglichkeit, virtuelle Uni-Luft zu schnuppern und die TU kennenzulernen, heißt es in der Mitteilung weiter. Auf der Internetseite finden Studieninteressierte demnach Antworten auf viele ihrer Fragen, Tipps, Informationen und Videos rund um das Thema Studienwahl und Wissenswertes zu den Studiengängen der TU.

Von Studiengangs-Porträts über Info-Vorträge zu Themen rund ums Studium bis hin zu einer virtuellen Campusführung warten Angebote der Fakultäten, studentischen Initiativen sowie Service- und Beratungseinrichtungen der TU Braunschweig.

Mit der neuen Webseite bündele die Zentrale Studienberatung alle Angebote und Formate zur Studienorientierung und biete so den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig über die TU zu informieren. Ergänzt werde das Online-Angebot von Live-Formaten, die in dieser Woche starten. So gibt es, wie die TU mitteilt, den Studi-Talk am 10. und 11. Juni, die Live-Fragestunde zum Chemie-Studium am 11. Juni sowie die telefonische Beratung rund ums Studium vom 8. bis 11. Juni, jeweils von 15 bis 19 Uhr.

Das vollständige Programm und die Links zu den Veranstaltungstools gibt es unter https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte