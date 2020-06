Unfallflucht auf der Thomaestraße in Braunschweig

Demnach war am Mittwoch gegen 11 Uhr ein grauer Kleinwagen mit Braunschweiger Kennzeichen auf der Thomaestraße unterwegs. Nachdem das Fahrzeug nach links in die Freisestraße abgebogen sei, sei es gegen einen geparkten weißen Fiat gestoßen und habe diesen erheblich beschädigt. Der Fahrer des Wagens sei, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, über die Kloster- und Thomaestraße und weiter in Richtung Rudolfstraße davongefahren.

Der Kleinwagen, so die Polizei, müsste den Unfallspuren und bisherigen Zeugenaussagen zufolge vorn rechts beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter (0531) 4763935.