Betrunkenes Pärchen in Hannover – 25 Streifenwagen im Einsatz

Hannover. Ein pöbelndes Pärchen in Hannover legt sich mit der Polizei an. Schaulustige strömen hinzu, am Ende sind 25 Streifenwagen im Einsatz.

Ein betrunkenes Pärchen hat in Hannover einen Polizeieinsatz mit rund 25 Streifenwagen ausgelöst. Zunächst erteilten Beamte der 35 Jahre alten Frau und ihrem 30-jährigen Begleiter am Samstagabend in der City wegen ihrer aggressiven Grundstimmung und starken Alkoholisierung einen Platzverweis, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Polizei Hannover hat es mit renitentem Pärchen zu tun

Dabei beleidigte die Frau die Polizisten unter anderem mit den Worten: „Versager, Vergaser!“ Zehn Minuten später trafen die Beamten das Pärchen in der Nähe erneut an – die beiden gaben an, dem Platzverweis nicht nachkommen zu wollen. Die Frau versuchte, zu Fuß zu fliehen, wurde von den Beamten aber festgehalten und zu Boden gebracht.

Ihr Freund versuchte daraufhin, sie zu befreien, schlug und trat nach den Polizeibeamten. Das Gerangel lockte zahlreiche Schaulustige aus den umliegenden Gebäuden, schreibt die Polizei. Nach kurzer Zeit seien die Beamten von rund 250 Menschen umringt gewesen, so die Polizei weiter. Dabei gab es auch kollektive und lautstarke „ACAB“-Beschimpfungen von den Umstehenden.

25 Streifenwagen im Einsatz in Hannovers Innenstadt

Rund 25 Streifenwagenbesatzungen kamen zum Einsatz, um die Situation zu beruhigen und die Straße mitten im Zentrum zu räumen. Das renitente Duo verbrachte die Nacht in polizeilicher Obhut. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand, versuchter Gefangenbefreiung und tätlichem Angriff ein. dpa