Historischer Brunnen in Mascherode ist wieder sauber

Die „Wasserbrüder Mascherode“ wandten sich an die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS), heißt es in einer Mitteilung. Der Bürgerbrunnen sei stark verschmutzt gewesen. Stadtteilheimatpfleger und „Wasserbruder“ Henning Habekost aus Mascherode sei empört über den Müll, der in den Brunnen geworfen worden sei: „Man hält es kaum für möglich: Trotz des Metallgitters, das extra auf den Brunnenring montiert ist, quetschen Menschen Zigarettenkippen, Plastikverpackungen, Hundekotbeutel und anderen Abfall hinein.“

Örtlicher Feuerwehr fehlt die Technik

Da die örtliche Feuerwehr keine Spezialfahrzeugtechnik hat, die den für das Grundwasser gefährlichen Müll wieder herausholen kann, habe Habekost die SE|BS zu Hilfe gerufen. Enno Barner, Teamleiter Kanalnetz: „Wir haben absolut kein Verständnis dafür, dass unser Wasser absichtlich verunreinigt und in Gefahr gebracht wird. Jeder weiß doch: Ohne Wasser kein Leben!“ Habekost ergänzt: „Alleine hätten wir die Reinigung nur mit viel Mühe und Not geschafft – wir freuen uns deshalb über die Unterstützung.“

Brunnenwasser wird geklärt

Das mit dem Spezialfahrzeug abgesaugte Brunnenwasser wird laut Mitteilung in der Kläranlage am Steinhof vom Müll getrennt und durchläuft anschließend den üblichen Klärprozess. „Die Reinigung war dringend nötig. Der Brunnen ist ein wichtiges Denkmal für viele Mascheroder“, so Habekost.

Mit ihrem Einsatz wolle die SE|BS auch auf die lebenswichtige Ressource Wasser aufmerksam machen. Die Hälfte der Erdbevölkerung habe keinen geregelten Zugang zu sauberem Wasser. Auch hierzulande gingen die Niederschlagsmengen zurück, Folgen für die Natur und Landwirtschaft seien jetzt schon zu erkennen.

