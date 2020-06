Schlägerei am Soldekk in Braunschweig: Angestellte verletzt

Eine Auseinandersetzung zwischen fünf Personen und Angestellten eines Lokals in der Steinstraße gab es am Samstagabend, 20. Juni, gegen 23.26 Uhr. Zwei Angestellte des Soldekk wurden dabei verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer der beiden Angestellten musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Soldekk-Gäste mussten eingreifen

Die Gruppe drängelte sich nach Polizeiangaben an wartenden Gästen vorbei und versuchte, sich Zutritt zum Lokal zu verschaffen. Als die Gruppe von einem Kellner angesprochen worden sei, habe sie diesen unvermittelt angegriffen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich laut Polizeimitteilung bis in den Gast-Bereich, wo auch Gäste eingriffen, um die Gruppe zurückzudrängen.

Männer flüchteten in Braunschweiger Innenstadt

Die fünf Männer seien Mitte 20 gewesen. Sie flüchteten anschließend zu Fuß durch das angrenzende Parkhaus in Richtung Innenstadt, schreibt die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Zeugen werden nun gebeten, sich unter (0531) 4762516 oder in einer Polizeidienststelle zu melden. red

