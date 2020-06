Braunschweiger Gründerpreis zeichnet Mutmacher aus

Die Braunschweigische Landessparkasse und die Braunschweig Zukunft GmbH vergeben 2020 zum sechsten Mal den Braunschweiger Gründerpreis. Der Preis zeichne junge Unternehmen mit herausragenden Leistungen oder innovativen Ideen aus und belohne den Mut, ein eigenes Start-up zu gründen, heißt es in einer Pressemitteilung der Braunschweig Zukunft GmbH. Die Preisgelder betragen insgesamt 10.000 Euro. Gründer können sich bis zum 15. Juli bewerben.

„Von dem Mut junger Menschen zur Gründung eines Start-ups profitiert die ganze Stadt, nicht zuletzt durch die damit verbundene Schaffung neuer Arbeitsplätze“, so Marc Knackstedt, Vorstandsmitglied der Braunschweigischen Landessparkasse. „Mit dem Braunschweiger Gründerpreis wollen wir diesen Mut belohnen und herausragende Leistungen in der Braunschweiger Gründerszene auszeichnen.“

Gründer brauchen Vorbilder

„Gerade in dieser schwierigen Zeit brauchen angehende Gründerinnen und Gründer starke Vorbilder und Mutmacher, die den Schritt in die Selbstständigkeit bereits gewagt haben und damit erfolgreich sind“, so Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Zukunft GmbH. „Diese Vorbildfunktion zeichnet der Gründerpreis ebenso aus wie ein überzeugendes Geschäftskonzept.“ Beide Initiatoren bieten den teilnehmenden Unternehmen eine professionelle Betreuung und Beratung an.

Eine Jury, bestehend aus Vertretern der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweigischen Landessparkasse, der NBank, des Arbeitgeberverbandes Braunschweig sowie der Technologietransferstelle der TU Braunschweig, wählt aus den eingehenden Bewerbungen die Sieger aus. Nicht nur innovative Ideen und stimmige Geschäftskonzepte, sondern auch eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung und die Erfahrungen der Gründer fließen demnach in die Bewertung ein.

Teilnehmende Firmen müssen ihren Sitz in Braunschweig haben

Bewerben können sich Unternehmen aus allen Branchen, die zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2018 gegründet wurden und ihren rechtlichen Betriebssitz in Braunschweig haben. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli. Die Gewinner profitieren auch von Medialeistungen der Firma Ströer Media im Wert von 15.000 Euro.

Gründer, die sich mit ihrem Start-up bewerben möchten, finden das Bewerbungsformular und alle Informationen unter www.braunschweig.de/gründerpreis.

Fragen zum Braunschweiger Gründerpreis beantwortet die Braunschweig Zukunft GmbH telefonisch unter (0531) 470-3452 oder per E-Mail an gruenderfoerderung@braunschweig.de