Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch.

Täter nehmen in Volkmarode Radio, Werkzeug und Fahrrad mit

Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch die Seitenscheibe eines Lieferwagens eingeschlagen, den ein 47-jähriger Braunschweiger auf seinem Grundstück in Volkmarode abgestellt hatte. Als er am Morgen zurück zum Fahrzeug kam, stellte er den Schaden fest.

Werkzeug aus dem Carport

Aus dem Innenraum des Transporters wurden ein Baustellenradio und Werkzeug entwendet, so die Polizei weiter. Vermutlich habe sich der Täter zum Einschlagen der Scheibe ein Werkzeug aus dem Carport des 47-Jährigen genommen.

Rad stand hinter der Garage

Erst später habe der Braunschweiger festgestellt, dass sein Mountainbike ebenfalls entwendet worden sei. Dies habe hinter seiner Garage gestanden. Der Gesamtschaden liege im vierstelligen Bereich.

red