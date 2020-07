Unterkunft brennt im westlichen Ringgebiet – acht Verletzte

Braunschweig. In der Straße An der Horst hat es am Donnerstagabend einen Brand gegeben. In einer Obdachlosenunterkunft steht eine Etage in Brand (Stand: 21.50 Uhr).

Blaulicht und Sirenen bestimmen am Donnerstagabend das Stadtgeschehen in Braunschweig, als die Feuerwehren und Rettungsdienste zu einem Brand des Obdachlosenheimes am Madamenweg im westlichen Ringgebiet zu einem Einsatz ausrücken. Um kurz vor 21 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Etage einer städtischen Obdachlosenunterkunft im westlichen Ringgebiet steht am Donnerstag in Flammen

Das erste Obergeschoss in der Obdachlosenunterkunft in der Straße An der Horst hat gebrannt. Das Feuer war ab 21.50 Uhr unter Kontrolle. Die Wehren haben Sprungpolster aufgebaut, weil Bewohner an den Fenstern springen wollten, doch sie konnten unter anderem mit einer Fluchthaube gerettet werden.

Acht Verletzte nach Brand in Braunschweig

Insgesamt hat es acht Verletzte gegeben. Der Rettungshubschrauber Christoph 30 wurde alarmiert, zudem waren acht Rettungswagen und zwei Notarztwagen im Einsatz. Vier Heimbewohner wurden am Einsatzort behandelt, zwei weitere sind mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei Feuerwehrmänner haben sich leicht verletzt und sind ebenfalls im Krankenhaus.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Im vergangenen Jahr hat es in der Obdachlosenunterkunft eine Explosion gegeben.