Braunschweig. Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Montag in der Gartenstadt auf dem Gelände eines Autohändlers mehrere Fahrzeuge aufgebrochen.

Diebe brechen in Braunschweig teure Geländewagen auf

Wie die Polizei berichtet, wählten Diebe in der Braunschweiger Gartenstadt offensichtlich gezielt Fahrzeuge des Typs Audi Q 5 und Q 7 aus. Sie brachen die Wagen in der Nacht zu Montag auf und hinterließen zahlreiche Spuren und Beschädigungen an den Geländewagen.

An zwei Fahrzeugen wurden die Scheinwerfer ausgebaut und entwendet. Die Polizei sicherte die Spuren und leitete die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls ein.

red