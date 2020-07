Polizei sucht junge Zeugin nach Raub in Braunschweig

Braunschweig. Im Stadtteil Heidberg stahl am Mittwoch ein Mann einer Frau das Handy und wollte sie in seinen Wagen zerren. Doch eine bislang unbekannte Frau half.

Zu heftigen Streitigkeiten zwischen einer jungen Frau und einem Mann ist es am späten Mittwochabend an der Haltestelle „Hallestraße“ auf dem Sachsendamm gekommen. Im Zuge dessen entriss der 20-jährige, namentlich bekannte Mann der jungen Frau die Sporttasche, durchwühlte diese nach ihrem Handy und nahm es an sich. Der eindringlichen Aufforderung, ihren Entsperrungscode herauszugeben, widersetzte sie sich, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Als die Frau versuchte, Hilfe aus dem Wohnhaus zu rufen, ergriff der Mann die Frau am Arm und zerrte sie zu seinem Wagen. Sie weigerte sich vehement einzusteigen.

Eine junge Zeugin zeigte Zivilcourage

Zu diesem Zeitpunkt zeigte eine bislang unbekannte junge Frau, die zu Fuß unterwegs war, Zivilcourage. Sie kam der laut schreienden Frau zu Hilfe und forderte den Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Erst als die Zeugin ankündigte, die Polizei zu rufen, ließ der Mann von seinem Opfer ab und fuhr mit dem dunklen BMW davon.

Noch bevor die erste Streife eintraf und die Ermittlungen wegen Raubes, Beleidigung und Verdacht der Nötigung aufnahm, entfernte sich die Helferin. Weil die Zeugin wichtige Angaben zum Tatgeschehen machen kann, bittet die Polizei um Hinweise auf diese Frau, die etwa 20 Jahre alt sein soll. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter (0531) 4762516 entgegen.

red