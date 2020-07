BSVG-Busse fahren eine Woche mit Trauerflor durch Braunschweig

Anfang Juli haben Fahrgäste im südfranzösischen Bayonne einen Busfahrer so brutal verprügelt, dass er für hirntot erklärt wurde und später im Krankenhaus starb. Der Auslöser der Prügelattacke war banal: Der Fahrer hatte die Fahrgäste auf die Maskenpflicht hingewiesen, die in Frankreich ebenso wie in Deutschland im Öffentlichen Nahverkehr gilt.

Als Verkehrsunternehmen mit mehr als 450 Mitarbeitern im Fahrdienst, die in Bussen und Straßenbahnen die Menschen durch die Stadt bewegen, fühlt sich die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) von diesem Vorfall besonders betroffen. „Was in Frankreich passiert ist, macht uns sprachlos. Auch unsere Fahrer müssen sich mitunter mit Beleidigungen oder aggressiv auftretenden Fahrgästen auseinandersetzen. Glücklicherweise ist es hier noch nie zu so brutalen Übergriffen gekommen, aber wir haben das Bedürfnis, unsere Solidarität zu bekunden“, wird BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke in einer Mitteilung zitiert.

Reincke: Jeder Fahrer ist ein Mensch

Die Fahrzeuge der BSVG fahren deshalb jetzt eine Woche lang mit einer schwarzen Schleife an der ersten Tür. Der getötete Fahrer in Frankreich hinterlässt eine Frau und drei Töchter. Reincke: „Wir möchten mit unserer Aktion auch daran erinnern, dass jeder unserer Fahrer nicht nur ein Dienstleister ist, sondern eben auch ein Mensch, der sich durch Beleidigungen und im schlimmeren Fall durch Tätlichkeiten verletzt fühlt.“

red