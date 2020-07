Polizist entdeckt Exhibitionisten am Braunschweiger Messegelände

Ein Exhibitionist ging am Montag einigen Polizisten in Braunschweig ins Netz.

Als ein Polizeibeamter in seiner Freizeit die Eisenbütteler Straße am Messegelände entlangfuhr, fiel ihm ein Mann in einer blauen Jogginghose neben einem VW-Bus auf. Sein Geschlechtsteil hatte er laut Mitteilung entblößt und spielte an ihm herum, während er in Richtung des Geh- und Radwegs lief. Der Polizist rief mit seinem Mobiltelefon eine Streifenbesatzung hinzu und folgte dem Mann, der erst in Richtung Kennelweg und dann zur Theodor-Heuss-Straße lief. Seine Hose trug der Mann zwischenzeitlich wieder.

Die Beamten stellten den 59-Jährigen an einer Bushaltestelle und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf seiner Handlungen. Ob weitere Passanten den Mann beobachtet haben und belästigt wurden, steht noch nicht fest.

red