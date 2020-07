Braunschweig: Arbeiten am Lindenberg- und Heidbergtunnel

Auf der Autobahn 39 bei Braunschweig müssen sich Autofahrer auf Behinderungen durch nächtliche Sperrungen einrichten. Grund sind Wartungsarbeiten am Heidberg- und am Lindenbergtunnel. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Am Montag, 27. Juli, beginnen gegen 19 Uhr zunächst vorbereitende Tätigkeiten. Hierbei kommt es zwischen dem Kreuz Braunschweig-Süd und der Anschlussstelle Rautheim in beiden Fahrtrichtungen zu kurzzeitigen Behinderungen. Die Arbeiten werden bis voraussichtlich 5 Uhr am Dienstagmorgen abgeschlossen sein.

A 39 in Fahrtrichtung Wolfsburg zwischen Kreuz Braunschweig-Süd und Rautheim nachts voll gesperrt

Von Dienstag, 28. Juli, etwa 19 Uhr, bis Mittwoch, 29. Juli, etwa 5 Uhr, wird die A 39 in Fahrtrichtung Wolfsburg zwischen Kreuz Braunschweig-Süd und Rautheim voll gesperrt. Betroffen ist auch die Anschlussstelle Braunschweig-Südstadt. Die Fahrtrichtung Salzgitter der A 39 bleibt in dieser Nacht frei.

Der Verkehr wird über die A 391 und die A 2 umgeleitet

Von Mittwoch, 29. Juli, etwa 19 Uhr, bis Donnerstag, 30. Juli, etwa 5 Uhr, sind beide Fahrtrichtungen der A 39 zwischen dem Kreuz Braunschweig-Süd und der Anschlussstelle Rautheim voll gesperrt. In diesem Zeitfenster erfolgen die letzten Arbeiten sowie die Funktionstests der Anlagenteile.

Während der Vollsperrungen wird der Durchgangsverkehr in Richtung Wolfsburg ab Dreieck Südwest über die A 391 und die A 2 zurück zur A 39 im Kreuz Wolfsburg/Königslutter umgeleitet, entsprechend umgekehrt in Richtung Salzgitter. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um besondere Aufmerksamkeit.

red