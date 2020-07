Braunschweigerin tritt bei Casting für „Dein Song“ an

Die Produktion der 13. Staffel von „Dein Song“ (ZDF) ist auf Schloss Biebrich in Wiesbaden gestartet. Mit dabei ist auch eine Braunschweigerin – die 13-jährige Fine mit dem Song „Ich will“.

Mit kreativen Kompositionen von Rock und Pop über Jazz bis hin zu Sprechgesang möchten laut Mitteilung der Produktionsfirma 14 junge Songwriter und zwei Songwriting-Duos im Alter von 10 bis 18 Jahren bei den Auftakt-Castings begeistern.

Neben dem Musiker Angelo Kelly, „MIA.“-Frontfrau Mieze Katz und „Tonbandgerät“-Sänger Ole Specht, möchte Singer-Songwriter Lotte als neues Jury-Mitglied und ehemalige „Dein Song“-Patin ihre musikalischen Erfahrungen mit den jungen Songwritern teilen.

Der Ausstrahlungszeitraum wird laut der Mitteilung im Frühjahr 2021 sein. Außer Fine treten beim Casting in Wiesbaden noch 15 weitere Jugendliche aus ganz Deutschland an. Während nach der Jury-Entscheidung für einige Künstlerinnen und Künstler die musikalische Reise schon auf Schloss Biebrich beendet sein wird, wartet auf die Casting-Gewinner im Herbst das neue Komponistencamp in Österreich. Die Nachwuchskomponisten werden dort mit der „Dein Song“-Band weiter an ihren Kompositionen arbeiten. Acht junge Songwriter dürfen ihren Song mit einem prominenten Musikpaten weiter entwickeln. Nach einer professionellen Aufnahme und der Produktion eines Musikvideos freuen sich die Finalisten auf einen gemeinsamen Auftritt mit ihren Paten im „Dein Song“-Live-Finale.

red