Mir sind „lebendige Denkmäler“ lieber

Eine Freundin fragte mich vor einigen Tagen, was ich von der aktuellen Debatte über die kolonialen Denkmäler in Braunschweig halte.

Ich sagte, es sind, unter anderem, Denkmäler für europäische Helden, die Handelswege erschlossen haben, die Europa bis heute zugutekommen. Ob man will oder nicht, diese Menschen gehören zur europäischen Geschichte. Es herrschte damals weltweit eine Moral, die ich aus heutiger Sicht nicht bewerten möchte.

Das Zeitalter des Internets hat uns zwar gelehrt, alles zu bewerten und zu kommentieren, ich besitze leider keine Kompetenz, um diese Periode der Menschheit zu beurteilen. Wenn man schon die koloniale Geschichte kritisch analysiert, sollte man heute Institutionen wie das „Freiwillige Soziale Jahr“ im Ausland unter die Lupe nehmen: Welche Haltung haben diese deutschen Jugendlichen gegenüber ihresgleichen in der Dritten Welt? Können umgekehrt afrikanische Jugendliche nach Deutschland reisen, um Schulkinder zu unterrichten und ihnen zu zeigen, wie sie leben sollen?

Der Kolonialismus war nicht nur Gewalt und Unterdrückung, er hatte auch einen zivilisatorischen Anspruch, der bis heute anhält.

Kaum hatte ich dieses Gespräch beendet, klingelte mein Telefon. Eine 82-jährige Frau meldete sich und sagte, dass ich sie nicht kenne, aber sie mich um Rat bitten möchte. Ein Bekannter von ihr, der aus Syrien stammt, möchte seinen Bruder aus einem Camp in Griechenland nach Deutschland holen. Er habe eine Arbeit und könne für den Bruder sorgen. Sie habe überall angerufen, beim Bundesamt für Migration, diversen anderen Ämtern und Hilfsorganisationen, um sich über die Möglichkeiten zu erkundigen. Sie bekomme keine Antwort und werde nur von einer Stelle zur anderen verwiesen: „Sie sind hier falsch, rufen Sie die oder den an.“

Amüsiert sagte ich: „Jeder von ihnen möchte den Hörer auflegen und seine Ruhe haben. Ihr Bekannter hat keine Chance. Die Tore Europas sind dicht. Ich glaube nicht, dass ein mittelloser Mensch noch legal nach Europa einwandern kann. Das geht fast nur noch illegal. Aber da würde ich Ihnen raten, sich rauszuhalten.“ Sie bedankte sich bei mir und legte schließlich auf.

Dann fiel mir etwas Kurioses ein. Ich stellte mir einen illegalen Einwanderer vor, der dank eines Schleusers nach Deutschland kommt und wohlhabend wird. Viele Jahre später kehrt er in die Heimat zurück und errichtet ein Denkmal für diesen Schleuser. In unseren Augen ist der Schleuser ein Krimineller, ein Menschenhändler, aber für diesen Einwanderer nicht.

Wenn Denkmäler die Geschichte pflegen, dann sind mir „lebendige Denkmäler“ lieber. Ich bekam Gänsehaut, als ich Sally Perel, der den Holocaust überlebt hat, gegenüber stand.

Oft erlebe ich, wie unsere Mitmenschen psychisch oder physisch leiden, weil wir es nicht schaffen, die Gesellschaft passend zu unserem Zeitalter zu gestalten. Vor vier Jahren rief mich eine Mitarbeiterin an und bat mich, in der Gaststätte vorbeizukommen, weil ein junger Mann fragte, ob er bei uns aushelfen konnte. Ich ging hin und sah einen Schwarzafrikaner, der auf mich wartete. Er strahlte über beide Ohren, als die Köchin ihm sagte: „Das ist der Chef.“ Während ich seine Personalien aufschrieb, sagte er: „Ich bin seit vier Jahren in Deutschland und bin noch nie einem schwarzen Arbeitgeber begegnet. Ich fühle mich gerade heimisch.“

Ähnlich verhielt sich zwei Jahre später eine Studentin, die in Dresden aufgewachsen ist. Ihr Vater stammt aus Nigeria und die Mutter ist Deutsche: „Das ist das erste Mal, dass ich einen afrikanischen Unternehmer in Deutschland persönlich kennenlerne. Das tut meiner Seele gut.“ Ich weiß nicht, wie viele Denkmäler umgestürzt oder wie viele Straßen umbenannt werden sollten, um die Seelen dieser Menschen, die weder Politiker, noch Wissenschaftler sind, zu berühren?

Ich bin der Meinung, dass man Entscheidungen vermeiden sollte, die die Welt in Gut und Böse teilt. Denn früher oder später ändern sich die Verhältnisse.

Die Zukunft sollte anders sein als die Gegenwart, aber wenn man dort ankommt, ist sie manchmal ähnlich.

Luc Degla studierte im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.