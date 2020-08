Unbekannte stehlen mehrere Boote in Braunschweig

Entlang des Umflutgrabens wurden von Bootsverleihern und auch von Privatgrundstücken Tretboote, Schlauchboote und ein Kanadier entwendet, so die Polizei. Bei einem großen Floß seien die Diebe an einer Sicherung gescheitert. Einige der Boote seien im Nahbereich wieder aufgefunden worden. Offensichtlich seien sie für nächtliche Spritztouren genutzt worden. In einem Fall habe die Polizei drei alkoholisierte Männer in einem Tretboot aufgegriffen. Ein Schlauchboot sei zwischen dem 3. und 10. Juli an der Cammannstraße gestohlen worden. Zeugenhinweise: (0531) 4763115.

