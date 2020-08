Feuerwehr entdeckt Kellerbrand am Braunschweiger Kohlmarkt

Braunschweig. Die Feuerwehr Braunschweig wurde am Mittwochmittag zu einem Einsatz in einer Gastronomie am Kohlmarkt gerufen.

Der Löschzug der Hauptfeuerwache hat sich ab zirka 11.20 Uhr am Mittwoch zu einer Gastronomie am Braunschweiger Kohlmarkt begeben, nachdem dort Rauch festgestellt wurde.

Obskurer Rauch entpuppte sich als potenziell gefährlicher Kellerbrand

In der Gastronomie wurde laut Feuerwehrmitteilung eine leichte Verrauchung in den hinteren Räumlichkeiten festgestellt. Die Ursache habe sich jedoch nicht im Gastronomiebetrieb befunden, sondern in den darunterliegenden Kellerräumen. Dort entdeckte die Feuerwehr einen Kellerbrand erkundet, welcher schnell gelöscht werden konnte.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand laut Feuerwehr ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Gastronomiebetrieb selbst sei nicht weiter betroffen gewesen und konnte sein Tagesgeschäft weiterführen.

Durch kleine Öffnungen in Kabelkanälen oder Rohrleitungen konnte der Brandrauch erst in die oberen Räume gelangen, vermutet die Feuerwehr. „Zum Glück“, resümiert sie in ihrer Pressemitteilung, „denn so konnte der unbemerkte Kellerbrand doch noch frühzeitig entdeckt und gelöscht werden, bevor dieser einen massiveren Schaden am Gebäude verursacht hätte.

red