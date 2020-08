Von den Grenzen des Sagbaren: „Neger“, „Mohr“ und „Mohrenkopf“

Zuweilen erinnere ich mich an den früheren Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, an Hans-Jürgen Heidebrecht. Wenn die Wogen in der täglichen Redaktionskonferenz zwischen links und rechts mal wieder allzu hoch schwappten, hob er mit beruhigender Geste beide Hände und meinte: „Wir sind ein freies Land.“ Diesen Satz sagte er oft. Sehr oft. Damit appellierte er an die Meinungsfreiheit. An das Sagen, was man dachte. Das schien mir damals wie heute als hohes Gut.

Inzwischen hat sich da etwas geändert. In einem Leitartikel der „Welt am Sonntag“ fand ich diesen Satz: „In Deutschland sind die Korridore des Sagbaren schmaler geworden.“ Das mag wohl stimmen. Es gibt heute eine Art Fanatismus der einzig zugelassenen, der einzig (vermeintlich) guten Ansicht. Das ist bedenklich. Gerade die Diskussion mit Andersdenkenden ist es doch, die eine Gesellschaft, eine Demokratie weiterbringt. Und auch dies ist spürbar: Die Toleranz schwindet, Hass und Aggression wachsen. Vor kurzem wurde ich in einer Zuschrift als „Umweltverschmutzer und Klimazerstörer“ bezeichnet, weil ich einen Oldtimer fahre. Nun, gut: Solche kleinen Attacken muss man aushalten. Ansonsten darf ich aber betonen, dass meine Kolumnen bei den Lesern durchweg ein überwältigend positives, ein oft auch berührendes Echo auslösen. Damit will ich mir keinen Orden anstecken – es ist einfach so.

Unter den Mails und Briefen sind unzählige Anregungen, Fotos, Erlebnisse. Hunderte. Vieles davon habe ich archiviert. Ich müsste schreiben, bis ich 100 bin, um das alles zu verwerten. Aber auch Kritik ist ja Stoff für eine Kolumne: In einer Mail wurde ich zum „Rassisten“.

Der Grund: Ich hatte erzählt, dass ich in meiner Kindheit in der Konditorei Lambrecht in Wolfenbüttel gern einen „Mohrenkopf“ aß. Bäckermeister Karl Milkau stellte mir daraufhin ein Paket mit solchen Leckereien vor die Haustür. Ich rief ihn an, dankte und Karl Milkau sagte: „Tja, das ist eben nicht mehr wie in unserer Jugend.“ Der „Mohrenkopf“ heißt nun „Othello“. Der einstige „Negerkuss“ (mit Sahne gefüllt) trägt heute ja sicher auch einen anderen Namen, und das „Negergeld“ (Lakritztaler von Haribo) gibt es wohl gar nicht mehr.

Der SPD-Politiker Peer Steinbrück hat zu diesem Thema im „Spiegel“ etwas gesagt: „Ich habe nichts gegen Political Correctness, solange der Begriff meint, dass es keine Respektlosigkeiten und

Diskreditierungen von Minderheiten geben darf. Aber in manchen Fällen führt die Political Correctness ja heutzutage zu Absurditäten. Pippi Langstrumpfs Vater ist

jetzt nicht mehr Negerkönig sondern Südseekönig. Und die Mohrentorte ist jetzt eine Othellotorte. Diese stark linksliberal geprägte Drang zur Volkspädagogik, der nun auch Museen (und die Straßennamen) erfasst, ist einfach

ein wahnsinniger Unfug.“ Recht hat er.

„Mohr“ oder „Neger“ würde ich natürlich heute nicht mehr schreiben, obwohl diese Bezeichnungen bis in die 1980er-Jahre durchaus üblich waren und niemand sich etwas Diskriminierendes dabei dachte. Als die Harlem Globetrotters 1951 vor 75.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion ihre Basketball-Show abzogen, las man in der Zeitung: „Jubelstürme um die kohlrabenschwarzen Neger in ihren buntschillernden Trikots“. Übrigens: Die Harlem Globetrotters gastierten damals auch in Braunschweig im Sportpark Richmond, den es längst nicht mehr gibt. Der Eingang zu diesem Rennbahn-Betonoval (mit Sportplatz im Innenraum) lag etwa dort, wo heute an der Salzdahlumer Straße die Welfenakademie steht.

Als nach dem Krieg die ersten Schwarzen der US-Armee in Braunschweig auftauchten und den Kindern Schokolade und Kaugummi schenkten, war die von den Nazis geschürte Aversion gegen „Neger“ schnell verschwunden. Sie wich der Begeisterung für dunkelhäutige Jazzer – wie Louis Armstrong oder Lionel Hampton – und für Sportstars wie Jersey Joe Walcott oder „Sugar“ Ray Robinson.

Lokale Berühmtheit erlangte hier auch der aus Casablanca stammende Catcher Jimmy Dula, der (ebenso wie der Boxer Don Ellis) mehrfach in der alten, längst abgerissenen Stadthalle am Schützenplatz auftrat. Die (damals) ältere Generation sah das möglicherweise noch distanzierter.

Als wir Jüngeren – Jungen wie Mädchen gleichermaßen – in den 1950er-Jahren für Rock‘n‘Roll von Bill Haley schwärmten, warnte uns Gaußschullehrer Wilhelm Frantzen vor dieser „obszönen Negermusik“. Kein Wunder: Der Kunsterzieher Frantzen, dessen Zeichnungen gerade im Vorjahr noch im Städtischen Museum gezeigt wurden, war zuvor SA-Scharführer.

Eckhard Schimpf erzählt jeden zweiten Sonnabend Geschichten aus seiner Heimatregion und über ihre Menschen.