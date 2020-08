Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an Autos in Braunschweig.

Braunschweig. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Braunschweig mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entstand hoher Schaden.

Lack an mehreren Autos in Braunschweig zerkratzt

Mehr als 20 Autos haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Braunschweig beschädigt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, zerkratzten die Täter im Bereich Maschplatz, Maschstraße und Besselstraße den Lack an vielen Fahrzeugen. Oftmals seien die Autos über die komplette Fahrzeuglänge beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Hinweise an das Polizeikommissariat Mitte unter (0531) 476-3115.

red