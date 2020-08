Mit einem Revolver hat ein Mann ein Wettbüro in der Kreuzstraße überfallen.

Braunschweig. Der Mann überfällt ein Wettbüro in der Kreuzstraße und erbeutet Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Räuber bedroht in Braunschweig Angestellte mit Revolver

Ein Unbekannter hat am späten Sonntagabend in der Kreuzstraße ein Wettbüro überfallen. Um 22.55 Uhr, kurz vor der Schließung, betrat der Mann die Räume und ging zum Tresen. Er bedrohte die 35-jährige Angestellte mit einem Revolver und forderte Bargeld. Nachdem ihm mehrere Hundert Euro ausgehändigt wurden, flüchtete der Täter nach Angaben der Polizei vom Montag auf der Kreuzstraße stadtauswärts in Richtung Sackring.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat oder der Flucht des Täters in Zusammenhang stehen, werden gebeten sich bei der Polizei Braunschweig unter (0531) 476-2516 zu melden.

red