Straßenbahnunfall in Braunschweig am Donnerstag: Eine Tram ist entgleist. Es hat mehrere Verletzte gegeben.

Braunschweig. Nach ersten Erkenntnissen sind am Donnerstagmittag zwei Straßenbahnen nahe Galeria Kaufhof in Braunschweig zusammengeprallt.

Schwerer Straßenbahnunfall in Braunschweig – mehrere Verletzte

Zusammengekracht sind zwei Straßenbahnen am Donnerstagmittag in Braunschweig. An der Ecke Stobenstraße/Waisenhausdamm ist es zu dem Unfall gekommen, bei dem nach erstem Kenntnisstand 15 Menschen verletzt worden sind, manche davon mittelschwer. (Stand: Donnerstag, 13. August, 14 Uhr)

Straßenbahnunfall mit mehreren Verletzten am Bohlweg Braunschweig

Der Einsatz dauert am Donnerstag an.