Corona-Verordnungen: Stadt Braunschweig ahndet Verstöße

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten haben in der Nacht zu Sonntag gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei eine großangelegte Überprüfung der Beschränkungen der Corona-Verordnung im Stadtgebiet vorgenommen.

Es gab in Braunschweig etwa 100 Kontrollen

Wie die Stadtverwaltung berichtet, wurden dabei insbesondere Gastronomiebetriebe, Seen, Parks und Grünanlagen, aber auch eine Hochzeitsfeier kontrolliert. Bei insgesamt rund 100 Kontrollen wurden demnach 73 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Vielzahl der Verstöße zeige, dass solche Kontrollen leider weiterhin notwendig seien, sagte Ordnungsdezernent Thorsten Kornblum. Nachdem Stadtverwaltung und Polizei anfangs vielfach zunächst mit Belehrungen, Beratungen oder Verwarnungen auf Verstöße reagiert hätten, zeige sich jetzt, dass einige die Gefahr von Infektionen offenbar nicht ernst genug nähmen.

Häufig Verstöße gegen das Abstandsgebot

Am häufigsten wurden Kornblum zufolge Verstöße gegen das Abstandsgebot durch zu geringe Tischabstände und gegen die Datenerhebungs- und Dokumentationspflichten der Gastronomen festgestellt. Tische, auch im Freien, müssten so angeordnet sein, dass Gruppen von mehr als zehn Personen oder aus mehr als zwei Hausständen mindestens 1,5 Meter Abstand zu Personen an den übrigen Tischen halten können.

Nach der geltenden Verordnung seien Familien- und Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer (Kontaktdaten) des Gastes sowie das Erhebungsdatum und die Erhebungsuhrzeit zu dokumentieren. Die Kontaktdaten seien für die Dauer von drei Wochen aufzubewahren und auf Verlangen dem Gesundheitsamt vorzulegen. „Gerade in Zeiten wieder ansteigender Infektionszahlen sind Abstand halten und die Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung wesentliche Faktoren zur Eindämmung der Pandemie“, so Kornblum.

Der Dezernent weiter: „Dass die Einhaltung der geltenden Vorschriften auch mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich ist, hat die Kontrolle erfreulicherweise auch gezeigt. So gab es eine ganze Reihe von Betrieben, die ihre Abläufe angepasst und alle Vorgaben teilweise vorbildlich umgesetzt haben. Im Interesse dieser Betriebe, aber insbesondere auch zum Schutz der Gäste, die die Kontrollen in vielen Fällen begrüßt haben, werden wir auch künftig solche Überprüfungen machen.“

Positiv: Viele halten sich an die Regeln

Positiv sei auch zu vermerken, dass die Verpflichtung zum Tragen eines Mundnasenschutzes, sowohl vom Personal als auch den Gästen beim Verlassen des Tisches, in den meisten Fällen eingehalten wurde. „Allen, Gewerbetreibenden und Kunden, die durch vorbildliches Verhalten und Einhaltung der Hygieneregeln dazu beitragen, dass sich das Virus in Braunschweig nicht weiter ausbreiten kann, danke ich an dieser Stelle ausdrücklich“, so Kornblum.