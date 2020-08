Braunschweiger Balkon-Jury auf Bewertungs-Tour

Wieder ist es soweit – der Braunschweiger BBG-Balkonwettbewerb geht in die entscheidende Phase, an der am Ende wieder die Leser unserer Zeitung die Qual der Wahl haben und durch ihre Anrufe die Sieger in der Hauptkategorie „Balkone“ oder der Sonderkategorie „Buffet für Insekten“ küren.

Am Donnerstag waren nun die Mitglieder der Jury unterwegs, die mehr als 40 Balkone im Stadtgebiet unter Augenschein nahmen und Aspekte wie Farbe, Blüte und Gesamteindruck bewerteten.

„Leider ist es immer so, dass die Jury-Begutachtung für einige Balkone zu spät und für andere vielleicht sogar zu früh kommt“, meinte Andreas Gehrke, Marketingleiter der Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG). Vor seinem Ruhestand war er zum letzten Mal als Balkonbewerter im Einsatz. „Aber wir haben auf unserer Fahrt durch die Stadtteile auch jetzt Mitte August wieder einige wirklich schön bepflanzte Balkone begutachtet, die echte Kandidaten für den Titel ,Schönster Braunschweiger Balkon des Jahres’ sind“, ergänzte Gehrke.

Ohne der Auswertung vorzugreifen, könnte auch der Balkon von Edeltraut Enger aus dem Heidberg dazugehören. Dort trafen sich am Donnerstag alle Jurymitglieder mit gebührendem Abstand, um für den Fotografen zu posieren, anschließend die erste Bewertung des Tages abzugeben und dann zu den anderen Balkonen zu fahren. Die gut 40 Kandidaten waren im Vorfeld aus allen Bewerbern anhand eingereichter Fotos ausgewählt worden.

Edeltraut Enger hatte im Vorjahr zum ersten Mal am Wettbewerb teilgenommen, weil sie von Scouts der Braunschweiger Baugenossenschaft gefragt worden war. Die Wohnungsgesellschaft ist seit langem Organisator des Wettbewerbs und wird dabei seit elf Jahren von den Partnern Braunschweig Stadtmarketing GmbH und Braunschweiger Zeitung begleitet. Auch Bürgermeisterin Annegret Ihbe lässt es sich nicht nehmen, die Balkone zu begutachten und den BBG-Balkonwettbewerb damit zu unterstützen.

Balkonbesitzerin Enger freute sich über die morgendliche Aufmerksamkeit und berichtete, dass sie unterhalb ihres Balkons mit Genehmigung des Vermieters extra zwei Büsche angepflanzt hat, die an heißen Sommertagen Schatten spenden für eine mit Wasser gefüllte Schale. Darin löschen Igel, Vögel und sicherlich auch eine Menge Insekten ihren Durst.

Übrigens: Während die Zahl der Bewerber beim klassischen Balkonwettbewerb leicht zurückging, hat sich die Teilnehmerzahl in der Sonderkategorie „Buffet für Insekten“ gut vervierfacht! Sowohl die beste Balkonbepflanzung als auch das schönste Insektenbuffet werden in Kürze in unserer Zeitung zur Wahl gestellt.