Einbrecher stehlen in Braunschweig Schmuck und Geld

Für ein paar Tage waren die Eheleute verreist. Als sie am Freitagabend in ihr Einfamilienhaus in Gliesmarode zurückkehrten, entdeckten sie die offenstehende Terrassentür. Im Haus hatten die Täter in zwei Wohnetagen sämtliche Kommoden, Schubladen und Schränke durchwühlt. Nach einer ersten Durchsicht wurden ein Elektrogerät, diverser Goldschmuck sowie Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

