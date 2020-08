Unkraut sei die Opposition der Natur gegen die Regierung der Gärtner, lesen wir bei Oskar Kokoschka und in einem Graffiti am Wege. Das ist richtig und falsch. Einerseits spüren wir hier, im mittelalterlichen Klostergarten des Doms von Havelberg bei unserer Elbe-Radtour ebenso wie bei unseren regelmäßigen Inspektionen in Riddagshausen, die pflanzende, ordnende Hand menschlicher Gestaltung. Diese steht in einem natürlich gewachsenen Widerspruch zur Anarchie botanischen Wildwuchses. Der Mensch will bekanntlich nicht nur übersichtlich säen, hegen und ernten, sondern auch sinnsuchend und sinnerfüllt kultivieren. Deshalb legt er Beete und Gärten zumeist in gefälliger Geometrie an und erfüllt die Pflanzenwelt mit hehrer Symbolik. Ist diese von christlicher Ethik angehaucht, so manifestiert sich in all den Blüten und Kräutern, Blättern und Dornen unter den Fittichen von Dorothea, der Schutzheiligen der Gärtner, doch immer nur die Ordnung des Paradieses, also letztlich paradoxerweise ein von Menschen gestaltetes Konstrukt. Erdbeeren sind hierin beispielsweise als Pflanze ohne Dornen mit Beeren ohne Kern und Schale ein Sinnbild der Rechtschaffenheit und überdies eine Frucht des Geistes. Dies erklärt natürlich unsere natürliche Zuneigung zu Erdbeerkonfitüre und Erdbeerbuttermilch, gerade nach längeren Fahrten gegen den Wind auf widrigen Elbdeichen, wohingegen sich der Nutzen von Hopfengärten und Weinreben, ökonomisch wie spirituell, quasi von selbst erschließt. Jene sorgen für Entspannung und Bewusstseinserweiterung, was uns zu den Schwächen des eingangs erwähnten Graffitis kommen lässt. Es gibt nämlich gar kein Unkraut, wie wir spätestens bei den Pflanzenforschern des Braunschweiger Julius-Kühn-Instituts und des Arzneipflanzengartens der TU Braunschweig lernen können. Das sogenannte Unkraut ist nicht einmal Beikraut, sondern oft Hauptkraut oder Heilkraut, man könnte auch sagen Medizin und Elixier. Spätestens das Insektensterben macht klar, dass wir wie sie derlei „Unkraut“ zum Leben bitter benötigen. So bedarf es in dieser kleinen Dialektik der Pflanzenkunde am Ende doch des verständigen Gärtners, der dem großen Walahfrid Strabo (808 - 849) nachstrebt, jenem dichtenden und heilenden Vordenker der Gartenbau-Zunft. Jedem Boden, so lehrt uns der Benediktinermönch in Versen, und sei er noch so sandig oder feucht, kann noch die geeignete Frucht abgerungen werden. Indes geschieht dies nicht durch Muße oder im Rückgriff auf bereits bekanntes Wissen, sondern durch Arbeit, eifrige Neigung und eigene Beobachtung und neue Erfahrung. Unkraut bildet, könnte man sagen.