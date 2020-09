Autoaufbrüche: Polizei Braunschweig nimmt zwei Männer fest

Braunschweig. In mehreren Stadtteilen wurden in zwei August-Nächten Autos aufgebrochen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

In den Nächten vom 21. auf 22. August und 24. auf 25. August kam es in verschiedenen Stadtteilen zu 16 Einbrüchen und Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Vielfach, so die Polizei, seien die Autos unverschlossen gewesen. Aufgrund von Videoaufnahmen seien ein 19- und ein 23-Jähriger festgenommen worden. Der 19-Jährige sei in U-Haft gekommen.

red