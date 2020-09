Ausgerechnet am Tag, als im Professorenzoff das Alter der Himmelsscheibe von Nebra angezweifelt wird, geistern wir mit den Rädern in den Elbauen zwischen Magdeburg und Schönebeck umher und stoßen direkt am windigen Elbdeich auf ein (Museums-)Dorf aus der Jungsteinzeit: Randau! Nein, hier ist nicht etwa seit der Wende die Zeit stehengeblieben, sondern bereits seit einigen 1000 Jahren. Man muss sich das Anfang September im Corona-Jahr 2020 so vorstellen: Wir stehen fasziniert vor einem hier in der Nähe ausgegrabenen und wiedererrichteten 7000 Jahre alten fensterlosen Langhaus aus Schilf, Lehm und Holz mit einer Länge von mehr als 20 Metern – und können da nicht rein. Die gewaltige Hütte ist ein Hammer, eine Sensation, eine Sippe von wohl 50 Leuten hauste da sicher in der trutzigen Halle, mitten im Brieden der Feuerstellen und im Mief von Schweinen, Schafen und Ziegen, geschützt vor Feinden, Wind und Wetter. In diesem vermutlich ältesten Haus Mitteldeutschlands lebten wohlorganisiert mit Riten der Bestattung, Techniken der Linienbandkeramik und des Sonnenkults die ersten Ackerbauern und Viehzüchter Mitteleuropas. Doch es hilft alles nichts, nach sieben Jahrtausenden kommst du wegen Pandemie da nicht rein. Behördlich abgesperrt. Hygiene-Konzept. Wir halten uns wie stets an alles, aber klar wird auch: Hier begann – 3000 Jahre vor den ägyptischen Pyramiden – ein Aufbruch, der praktisch bis heute anhält. Man muss sich die zeitlichen Abläufe klarmachen: Jungsteinzeit (ca. 5500 - 2200 v. Chr.), dann Bronzezeit (2200 - 800 v. Chr.) und schließlich Eisenzeit (ab 800 v. Chr.). Natürlich ist es da ein Koffer, wenn das bislang auf Bronzezeit taxierte Alter der Himmelsscheibe von Nebra und damit der ältesten astronomischen Darstellung der Welt mit Sonne, Mond und Plejaden plötzlich auf Eisenzeit herabgestuft werden soll. Und damit zur schnöden Allerweltshimmelsscheibe. Wir können das nicht beurteilen, glauben jedoch fest an den Geist der Altvorderen. Sie waren viel früher deutlich schlauer, als wir das heute wahrhaben wollen. Und jetzt müssen wir nur noch alle klüger werden.